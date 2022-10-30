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Украинские ВС с помощью беспилотников пытались атаковать Севастопольскую бухту, но, все, чего им удалось добиться – это разбить стекло в общежитии, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Атаку украинских войск прокомментировал военный эксперт Владимир Гундаров, который обратил внимание на появление над Черным морем американского стратегического БПЛА RQ-4B-40, передает “Московский комсомолец”.

Этот беспилотник поднялся в воздух с авиабазы в Италии и направился в акваторию Черного моря. В момент нападения на Севастопольскую бухту он находился в 100 километров от нее и, скорее всего, управлял атакой ВСУ.

Гундаров пояснил, что стратегические БПЛА принимают непосредственное участие в боевых действиях. Они осуществляют управление немецкими и французскими спутниками, обеспечивая для ВСУ возможность получать точные данные о местоположении ВС РФ и находить цели для артиллерийского вооружения и авиации.

При этом сбить американский дрон не представляется возможным. Он обычно находится над нейтральными водами, границу РФ не пересекает, не давая повода для уничтожения.

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