Массированная ракетная атака ВС РФ на Киев и другие города Украины стала ответом на террористический акт с подрывом Крымского моста. «Московский комсомолец» пояснил, по какому принципу отбирались цели для ударов.

Журналисты пояснили, что логичным ходом были бы атаки на мосты через Днепр, однако эти сооружения невозможно уничтожить одним лишь ударом. Поэтому был атакован только велосипедно-пешеходный «мост Кличко», выполненный из стекла.

Остальные цели – это объекты критической инфраструктуры, к которым относятся тепловые электростанции, электроподстанции и прочие. По мнению военного эксперта Владимира Евсеева, данная атака станет весьма ощутимой для Киева. Все дело в том, что многие граждане могут покинуть Украину и уехать в Европу, спровоцировав новый многомиллионный поток беженцев.