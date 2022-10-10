Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Массированная ракетная атака ВС РФ на Киев и другие города Украины стала ответом на террористический акт с подрывом Крымского моста. «Московский комсомолец» пояснил, по какому принципу отбирались цели для ударов.

Журналисты пояснили, что логичным ходом были бы атаки на мосты через Днепр, однако эти сооружения невозможно уничтожить одним лишь ударом. Поэтому был атакован только велосипедно-пешеходный «мост Кличко», выполненный из стекла.

Остальные цели – это объекты критической инфраструктуры, к которым относятся тепловые электростанции, электроподстанции и прочие. По мнению военного эксперта Владимира Евсеева, данная атака станет весьма ощутимой для Киева. Все дело в том, что многие граждане могут покинуть Украину и уехать в Европу, спровоцировав новый многомиллионный поток беженцев.

Вам может понравиться

РВ: Опубликованы кадры провала попытки ВС Украины начать наступление на Запорожском направлении

Как и предсказывал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, украинские ВС попытались прорваться на территорию региона. В их рядах было большое количество иностранных наемников, для которых этот бой оказался последним,

Украинский неонацист Жорин опубликовал видео расправы над гражданскими населением Купянска

Представитель украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Максим Жорин опубликовал видеозапись расправы над гражданским населением Купянска. Он обвинил в этом ВС РФ и заявил, что «расплата будет».

Польша пытается разыграть газовый козырь и стать энергетическим хабом для всей Европы

В октябре стартовали поставки газа из Норвегии в Польшу по газопроводу Baltic Pipe. Несмотря на то, что его объемы сейчас довольно малы, Варшава рассчитывает в будущем на их увеличение. Тогда