Военно-гражданская администрация Херсонской области открыла переправу через Днепр и выделила автобусы, чтобы местные жители могли на время уехать из региона. По словам главы ВГА Кирилла Стремоусова, это необходимо, чтобы российские ВС окончательно разобрались с украинской армией без потерь среди гражданского населения, передает “Московский комсомолец”.

Он также рассказал, что Киев может подорвать дамбу, из-за чего регион окажется частично затопленным. Мало того, подъем уровня воды будет напоминать цунами, так как 8-метровая волна из водохранилища сметет все, что встретится на ее пути.

Стремоусов отметил, что российские ВС подготовились к наступлению ВСУ. Они прекрасно видели, что Киев стягивает у границ региона лучшие свои подразделения. Этот процесс продолжался несколько дней подряд, что не осталось незамеченным для ВС РФ.

По мнению эксперта Константина Сивкова, стремление эвакуировать гражданское население из Херсонской области абсолютно правильное. Оно дает возможность ВС РФ действовать гораздо более эффективно, не опасаясь нанести вред мирным людям.