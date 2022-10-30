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Британия не принимала участия в организации теракта в Севастополе, заявил депутат парламента Соединенного Королевства Тобиас Эллвуд. Он также обвинил Россию в том, что атака на корабли Черноморского флота проводилась… самой РФ, но под «фальшивым флагом».

Эллвуд также призвал власти Великобритании быть готовыми к «мести Москвы». При этом он полностью отверг все обвинения со стороны России, рассказало издание «Московский комсомолец».

Напомним, что в ночь на 29 октября Севастопольскую бухту атаковали 9 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые сбила российская ПВО. Кроме того, поднятая в воздух авиация обнаружила и уничтожила семь морских дронов, подбирающихся к кораблям Черноморского флота. Они осуществляли безопасность коридора для грузовых судов Украины, поэтому РФ объявила о выходе из «зерновой сделки», заключенной в июле.

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