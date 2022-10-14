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Попытки наступления, которые Киев предпринимал с конца августа, стали значительно слабее после ракетных ударов ВС РФ по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины. Однако обстрелы мирных городов на освобожденных территориях ВСУ не прекращают, рассказал «Московский комсомолец».

Российские ВС воспользовались шоком противника от атак на критическую инфраструктуру и начали стремительное продвижение вперед. Так, на Купянском участке фронта они нанесли массированный удар по позициям ВСУ, вынудив боевиков отступать к населенному пункту Петропавловка. При этом враг понес крупные потери в технике и живой силе.

Также отмечаются успехи и под Авдеевкой, являющейся одной из ключевых «крепостей» ВСУ на Донбассе. Союзные силы предприняли наступление на Невельское, но пока противник оказывает отчаянное сопротивление.

Не прекращаются бои и под Артемовском, где ВС РФ освободили Иванград, находящийся на окраине города и фактически открывающий путь к установлению контроля над ним.

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