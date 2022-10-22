В результате удара по Днепропетровской области утром, 22 октября, российские ВС оставили группировку войск ВСУ «Днепр» без горюче-смазочных материалов.

Мощный удар крылатой ракеты пришелся по нефтехранилищу, в котором содержались запасы топлива украинской группировки. Учитывая проблемы Киева с электроснабжением и транспортной инфраструктурой, доставить такой объем горючего в Днепропетровск, чтобы восполнить уничтоженные резервы ГСМ удастся совсем не скоро.

Напомним, что 22 октября российские ВС также нанесли удары по инфраструктурным объектам Западной Украины, Одесской, Кировоградской и Черкасской областей. Также одна из атак проводилась на комплексы ПВО в Хмельницкой области, которые сами выдали свое местоположение, неадекватно отреагировав на маневр крылатой ракеты.