Киев предпринял очередную попытку наступления на Харьковском направлении, но атака была успешно отражена российскими ВС, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он сообщил, что ВСУ организовали наступление двумя батальонами при поддержке бронетехники, однако застать врасплох российские подразделения у них не получилось. В результате было ликвидировано около ста боевиков.

Также российские ВС уничтожили четыре пикапа, оснащенных пулеметами, пять БМП и два танка противника.

Отбили ВС РФ атаку и в районе Петропавловки, которая была организована силами 14-й мехбригады и 19-й бригады территориальной обороны Украины. Здесь ВСУ потеряли 110 военнослужащих.