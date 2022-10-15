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Представители Минобороны Украины заявили об обнаружении в Киевской области обломков беспилотных аппаратов «Герань-1», передает портал «Военное обозрение». Эксперты пояснили, что речь идет об иранском барражирующем боеприпаса Shahed-131.

Он оснащен двигателем Shahed-783/788 роторно-поршневого типа, который, по непроверенной информации, создан на платформе китайской силовой установки MDR-208. Кроме того, «Герань-1» меньше дронов-камикадзе Shahed-136 по габаритам. Размах его крыльев составляет 2,2 метра, а длина – 2,6 м. Весит барражирующий боеприпас 135 кг.

Напомним, что ранее военный аналитик Алексей Леонков заявлял, что «Герань-2» представляет собой адаптированную к работе с российскими системами управления версию Shahed-136. Поэтому его можно считать совместной разработкой конструкторов РФ и Ирана.

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