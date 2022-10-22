ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Танкисты ВС РФ сорвали подготовку украинского подразделения к наступлению. ВСУ концентрировали живую силу и технику на одном из направлений фронта, однако провести атаку не успели и понесли потери.

На каком из участков произошел этот бой, не сообщается. Но известно, что ВС РФ уничтожили пять единиц бронированной техники, 4 танка противника. Также было ликвидировано 50 боевиков, готовящихся к атаке на позиции российских войск.

Минобороны РФ приводит рассказ военнослужащего по имени Николай. Он пояснил, что подготовка ВСУ к наступлению была обнаружена заранее. Поэтому танкисты устроили засаду в лесополосе и дали противнику возможность подойти как можно ближе. После этого они произвели выкат и нанесли разящие удары, которые позволили уничтожить всю колонну.

Вам может понравиться

Под Киевом прогремели взрывы после ударов крылатыми ракетами типа “Х”

19 октября по всей территории Украины вновь была объявлена воздушная тревога, а Киев в очередной раз подвергся ракетным ударам. Какие именно объекты поражены на этот раз, пока не известно. Украинские

Генпрокуратура Украины раскрыла схему выезда из страны мужчин призывного возраста под видом волонтеров и студентов

Граждане Украины призывного возраста идут на различные ухищрения, чтобы покинуть страну. Телеграм-канал Генеральной прокуратуры рассказал, что многие уезжают за границу, прикидываясь волонтерами или студентами. Для этой цели подлежащие мобилизации украинцы

Заместитель постпреда России в ООН назвал “дезинформацией” обвинения в поставке иранских дронов

Западные страны пытаются в сложившихся условиях оказать давление, как на Россию, так и на Иран. Никаких доказательств поставок иранских дронов нет, поскольку такие утверждения “дезинформация”. Об этом заявил заместитель постоянного