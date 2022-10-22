Танкисты ВС РФ сорвали подготовку украинского подразделения к наступлению. ВСУ концентрировали живую силу и технику на одном из направлений фронта, однако провести атаку не успели и понесли потери.

На каком из участков произошел этот бой, не сообщается. Но известно, что ВС РФ уничтожили пять единиц бронированной техники, 4 танка противника. Также было ликвидировано 50 боевиков, готовящихся к атаке на позиции российских войск.

Минобороны РФ приводит рассказ военнослужащего по имени Николай. Он пояснил, что подготовка ВСУ к наступлению была обнаружена заранее. Поэтому танкисты устроили засаду в лесополосе и дали противнику возможность подойти как можно ближе. После этого они произвели выкат и нанесли разящие удары, которые позволили уничтожить всю колонну.