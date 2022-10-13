Главное военное ведомство РФ наглядно продемонстрировало боевую работу барражирующих боеприпасов «Ланцет» на Николаево-Криворожском направлении. Эти дроны российского производства могут уничтожать цели с дистанции в 40 километров и успешно используются для нанесения ударов по военным объектам ВСУ.

На видео также сообщается, что высокоточные комплексы беспилотных летательных аппаратов применяются для поражения бронетехники врага, его живой силы, вооружения, складов с горючим и боеприпасами.

ВС РФ применяют не только «Ланцеты», но и иранские дроны-камикадзе Shahed-136, обладающие большой дальностью и высокой точностью поражения целей. Так, над Винницей такой барражирующий боеприпас вышел победителем из воздушного боя с истребителем МиГ-29. Самолет удалось сбить, но пилот катапультировался и выжил.