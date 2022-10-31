В Очаков прилетела «ответка» за террористический акт в Севастопольской бухте, сообщает портал «Военное обозрение». Дроны-камикадзе «Герань-2» несколькими точными ударами уничтожили Центр подготовки Сил специальных операции ВСУ.

Напомним, что этот самый центр был построен Великобританией, которая также поставила на Украину надводные дроны и научила боевиков ВСУ их использовать. Именно из Очакова морские беспилотники отправились в Крым и вполне могли поразить корабли Черноморского флота.

Центр подготовки морских операций был уничтожен, однако Киев отчаянно отрицает этот уже свершившийся факт. Он заявляет, что все барражирующие боеприпасы «Герань-2», летевшие не только на Очаков, но и на Одессу, успешно сбиты. Впрочем, по высказываниям украинских политиков получается, что ВСУ уже сбили гораздо больше дронов-камикадзе, чем имеется на вооружении России.