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За минувшие две недели одно из российских подразделений на Украине уничтожило более 20 разведывательных и ударных беспилотников противника. Это стало возможным благодаря использованию электромагнитных пушек, рассказала пресс-служба Минобороны РФ.

Новейшее оружие ВС России дает возможность отключать электронику беспилотных аппаратов, что обеспечивает гарантированное их уничтожение. Средств противодействиям электромагнитным пушкам нет ни у Киева, ни у Запада.

Оружие способно сбивать не только компактные квадрокоптеры, но и ударно-разведывательные турецкие беспилотники Bayraktar TB2, имеющиеся в распоряжении ВСУ. При этом ограничений по расстоянию практически не существует, уничтожать вражеские дроны можно с любой дистанции.

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