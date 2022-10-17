За минувшие две недели одно из российских подразделений на Украине уничтожило более 20 разведывательных и ударных беспилотников противника. Это стало возможным благодаря использованию электромагнитных пушек, рассказала пресс-служба Минобороны РФ.

Новейшее оружие ВС России дает возможность отключать электронику беспилотных аппаратов, что обеспечивает гарантированное их уничтожение. Средств противодействиям электромагнитным пушкам нет ни у Киева, ни у Запада.

Оружие способно сбивать не только компактные квадрокоптеры, но и ударно-разведывательные турецкие беспилотники Bayraktar TB2, имеющиеся в распоряжении ВСУ. При этом ограничений по расстоянию практически не существует, уничтожать вражеские дроны можно с любой дистанции.