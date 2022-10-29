Удар по кораблям Черноморского флота с применением украинских беспилотников – это очередная террористическая атака Киева, сообщило Минобороны РФ. Представители ведомства раскрыли все подробности инцидента, произошедшего в ночь на 29 октября.

ВУ использовали для атаки семь морских беспилотных аппаратов и девять дронов. Ни одному из них цели достичь не удалось – 4 морских беспилотника уничтожили российские истребители еще на внешнем рейде Севастополя. Три же успели добраться почти вплотную к кораблям, но тоже были ликвидированы.

Все корабли, на которые покушались ВСУ, использовались в ходе реализации сделки по безопасному вывозу зерна из портов Украины. Они обеспечивали безопасность украинских грузовых судов.

Напомним, что ранее сообщалось об уничтожении всех летательных и надводных аппаратов, используемых для атаки на Севастопольскую бухту. Доступ к ней, а также движение катеров и паромов в настоящий момент приостановлено.