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Минобороны РФ выложило в Сеть видеозапись уничтожения украинских артиллерийских батарей под Авдеевкой на Донбассе. Российские ВС задействовали для ведения боя рядом с поселком Опытное противотанковую пушку МТ-12 «Рапира», которая работает в тесной связке с беспилотным аппаратом, передает РИА Новости.

На кадрах показано, как орудие делает первый выстрел по артиллерийской установке ВСУ, но промахивается. Практически сразу оператор беспилотника отправляет точные координаты бойцам 1-й Славянской бригады, корректируя огонь.

Следующий выстрел стал роковым для артиллеристов противника – орудие было уничтожено вместе с расчетом.

Напомним, что в конфликте на Украине обе стороны активно используют беспилотники. Украине их предоставляют Турция и США, Россия использует БПЛА собственного производства «Орлан», «Орион» и прочие. Также в распоряжении ВС РФ имеются отечественные дроны-камикадзе «Ланцет» и «Куб», иранские барражирующие боеприпасы Shahed-136 («Герань-2»).

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