Минобороны РФ опубликовало кадры с полигона, на котором мобилизованные жители Свердловской области проходят подготовку перед отправкой на фронт.

Один из свердловчан по имени Василий, который командует минометным расчетом, рассказал, что без особых сложностей освоил оружие и полностью готов к участию в боевых действиях. Он также сообщил, что ему посчастливилось попасть в дружный коллектив.

«Все ребята друг за друга, все друг другу помогаем. Думаю, что и в бою тоже также себя покажем», – цитирует минометчика портал Ura.ru.

Минобороны также опубликовало кадры, на которых мобилизованные из Свердловской области тренировались наносить удары по целям противника из гранатометов АГС-17 и метали боевые наступательные гранаты РГН.