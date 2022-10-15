У населенного пункта Ищенка Херсонской области украинские ВС попытались начать наступление, однако все их атаки были успешно отражены российскими подразделениями, рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что противник понес потери и был вынужден прекратить атаку.

Кроме того, Киев попытался высадить десант у села Осокоровка на Каховском водохранилище. Российские ВС своевременно обнаружили активность врага и задействовали артиллерийские установки и авиацию для его уничтожения.

В результате ВСУ так и не удалось сформировать подразделения для высадки десанта. Они потеряли 50 человек личного состава, а также 5 танков, четыре БМП, 5 быстроходных катеров и две баржи.