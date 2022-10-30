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Экспертиза обломков надводных беспилотников, которые в ночь на субботу атаковали Севастопольскую бухту, показала наличие в их конструкции канадского навигационного оборудования, сообщает Минобороны РФ.

Специалисты военного ведомства тщательно исследовали обломки дронов и вытащили из них всю информацию, которую было возможно. Модули навигации, изготовленные в Канаде, представляли наибольший интерес, так как позволяли выяснить место старта дронов. И российским экспертам удалось это сделать.

Они сообщили, что беспилотники вышли из района Одессы и некоторое время следовали точно по маршруту, совпадающему с зерновым коридором. Затем они взяли курс на Крым и добрались до Севастопольской бухты. Там дроны должны были атаковать российские корабли, однако были обнаружены и уничтожены.

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