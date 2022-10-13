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Несмотря на то, что Североатлантический альянс не принял пока никаких решений по поводу приёма в свои ряды Украины, официальные лица этой страны пытаются заверить и себя, и окружающих, что это уже произошло. Так, министр обороны Украины Алексей Резников в своём твиттер-аккаунте заявил, что страна “де-факто” уже присоединилась к НАТО. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Резников в своём посте также написал, что “Украина прошла долгий путь”, а кроме того “вносит вклад в безопасность свободного мира”. В НАТО на такие заявления пока никак не отреагировали.

Заявку на ускоренное вступление в НАТО президент Украины Владимир Зеленский подписал 30 сентября. В то же время руководство военного блока заявило, что в настоящее время речи о вступлении страны в НАТО не идёт. За то, чтобы принять в свои ряды новое государства, должны проголосовать все 30 стран-участниц блока. По заверениям самой украинской стороны, Киев поддерживает чуть больше десятка государств.

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