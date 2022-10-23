На фоне сообщений о том, что Украина может применить “грязную бомбу”, министр обороны страны Алексей Резников пригласил экспертов ООН и МАГАТЭ посетить страну и самим убедиться, что это не так. Об этом глава оборонного ведомства написал у себя в твиттер-аккаунте – сообщает “МК”.

Резников отметил, что даже мысль “о грязной бомбе отвратительна” для Украины. В этой связи страну должны посетить мониторинговые комиссии международных профильных организаций, чтобы получить данные, необходимые для обеспечения гарантий безопасности Украине.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу созвонился с коллегами из разных стран и поделился озабоченностью, что Украина готовит провокацию с применением “грязной бомбы”. Такого рода оружие нацелено на то, чтобы поражать территорию противника высокой дозой радиации.