Белоруссия не ищет поводов для войны с соседними государствами. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин. Его цитирует ТАСС.

Хренин подчеркнул, что пока соседние с Белоруссией страны не предпринимают “неправильных шагов” и не занимаются провокациями, никаких военных действий страна не намерена развязывать. При этом Хренин добавил, что со стороны Украины поступают сообщения о том, что Белоруссия готовится к неким агрессивным действиям в отношении соседа. В этой связи глава оборонного ведомства Республики предостерёг Киев от дальнейших подобных вбросов.

Ранее о том, что Минск втягивают в вооружённый конфликт Киева с Москвой заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава государства сообщал о возможных терактах на территории Республики, которые могут устроить “белорусские радикалы” по указанию Запада.