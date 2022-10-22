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Украина переходит в режим экономии электроэнергии, который продлится в течение длительного времени, заявил руководитель Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он пояснил, что энергетическая система страны построена на оборудовании, многие разновидности которого не так просто восстановить. Его нужно производить с нуля, на что потребуется 6-12 месяцев.

Сейчас «Укрэнерго» занимается ремонтом того оборудования, которое еще можно восстановить. Работы ведутся 24 часа в сутки, но даже это не дает возможности быстро починить все вышедшие из строя подстанции. Из-за их поломки нагрузка на сеть возрастает, поэтому ведомство и вводит режим ограниченного потребления энергии.

Полное восстановление системы, по словам Харченко, будет возможным лишь на протяжении нескольких месяцев после отражения всех атак ВС РФ.

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