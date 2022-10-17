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Украинские ВС задействовали истребитель Су-27М для ударов по наземным целям, но с задачей самолет не справился. Его обнаружил зенитно-ракетный комплекс С-300В4, который выпустил ракету и уничтожил воздушную машину противника, пишет американское издание Military Watch.

Эксперты рассказали, что Су-27 достались Киеву в наследство от ВВС Советского Союза. Эти самолеты вряд ли способны схватиться в воздушном бою с современными истребителями, но для атак с воздуха они вполне подходят. Именно для этой цели их и используют ВСУ.

Вместе с ним под удар попал и разведывательный самолет Су-24МР. Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», обращают внимание читателей на расстояние, с которого были уничтожены украинские воздушные машины. Оно составило 217 километров, что является мировым рекордом.

Напомним, что в зенитно-ракетных комплексах С-300В4 используются ракеты 40Н6, дальность действия которых может достигать 400 км, а также 48Н6ДМ, способные уничтожать цели с дистанции более 200 километров.

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