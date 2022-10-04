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Запад ведёт деструктивную и безответственную политику в отношении конфликта на Украине. Действия США и европейских стран не только не нацелены на мирное урегулирование ситуации, но и ведут к прямому столкновению ядерных держав. Об этом заявил заместитель руководителя департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. Его слова, сказанные на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, приводит ТАСС.

Воронцов подчеркнул, что Запад проводит политику, которая со временем может привести к прямому противостоянию с Россией. И последствия этого окажутся катастрофическими. Дипломат уточнил, что США и европейские страны не раз заявляли, что России нужно нанести поражение на поле боя, а кроме этого поставляют Киеву вооружение, делятся с ним данными разведки и так далее. Всё это ведёт к гибели российских военнослужащих и мирного населения. Если подобная ситуация будет продолжаться и дальше, то Россия может счесть западные страны участниками вооружённого конфликта, пояснил Воронцов.

В конечном итоге, уточнил дипломат, дальнейшая эскалация западными странами ситуации на Украине, может привести к прямому вооружённому конфликту России со странами НАТО и США.

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