США может использовать гражданские космические спутники во время конфликта на Украине. В этом случае Россия оставляет за собой право нанести по ним удар. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. Об этом сообщает ТАСС.

Во время заседания комитета в Генассамблеи ООН Воронцов сказал, что речь идёт о коммерческих спутниках, которые уже выведены на орбиту. По словам российского дипломата, тенденция, что США готовы использовать компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, уже просматриваются. Если “квазигражданская инфраструктура” будет задействована, то по ней будет нанесён удар, отметил Воронцов.

Замдиректора также сказал, что страны Запада своими действиями могут поставить под угрозу устойчивость мирной космической деятельности и “многочисленные социально-экономические процессы” на Земле.

Военные спутники уже сейчас активно применяются странами Запада для помощи Киеву. В частности, иностранные государства передают ВСУ разведданные о местоположении российских войск. При этом западные военные и политики неоднократно подчёркивали, что делятся только информацией. О том, как ей распоряжаться, решение принимает непосредственно Киев.