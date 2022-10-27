В условиях, когда все попытки наступления Киева эпично срываются, не успев начаться, а дроны-камикадзе ВС РФ и ракеты уничтожают остатки энергетической инфраструктуры Украины, президент страны Зеленский делает то единственное, на что способен – нагло врет, пытаясь перехватить инициативу в информационной борьбе с Россией, пишет «Свободная пресса».

Автор публикации Александр Ситников отмечает, что информационные вбросы в российское медийное пространство формируют сразу три украинских ведомства – контрразведка, а также СБУ и Центральная служба разведки. Они курируются британской Mi6, которая и является создателем «новой тактики» Зеленского.

Все началось с появления в социальных сетях выгодных для украинского лидера постов. Они совершенно не соответствовали действительности, но публиковались с завидной регулярностью. Причем были выбраны те соцсети, которые обычно посещают молодые россияне в возрасте до 25 лет.

Эта информационная операция быстро захлебнулась, так как РФ своевременно отреагировала на нее и приняла эффективные меры для блокировки потока сообщений. Тогда Киев начал вбрасывать информацию, чтобы поссорить живущих в РФ украинцев с россиянами и спровоцировать протестные настроения.

По мнению эксперта, данная тактика чрезвычайно глупа и бесполезна. Она не учитывает полное отсутствие на территории РФ межэтнических конфликтов. Это на Украине кто-то постоянно пытается делить людей на группы и категории, что приводит к бесконечным сварам и раздорам. В России же ничего подобного не встречается, поэтому и эта операция Зеленского закончилась провалом Киева.