Эксперт Александр Ситников со ссылкой на неофициальные источники на Украине рассказал, что президент Зеленский и его команда получили негласное предупреждение о необходимости выехать из Киева до конца октября. Связано оно с накоплением ВС РФ крупных сил на территории Белоруссии для возможного наступления на украинскую столицу, написал аналитик в издании “Свободная пресса”.

Эту информацию подтверждает и британская разведка Mi6. Ее представители в своем отчете указали, что Россия сейчас может перебросить на границу между Белоруссией и Украиной около 80 тысяч военнослужащих. Также туда уже отправлено 500 артиллерийских установок и 200 танков.

В ближайшее время ожидается переброска туда же еще 170 боевых машин и 100 орудий, что указывает на подготовку ВС РФ к взятию Киева. Это создает серьезные проблемы командованию ВСУ, которому придется отправлять дополнительные силы на защиту столицы, снимая их с Харьковского и Херсонского направлений.

Напомним, что после обстрелов Киева высокоточными ракетами ВС РФ и дронов-камикадзе Зеленский заявил, что имеющаяся на Украине система ПВО не эффективна и не справляется со своими задачами.