После 7:00 в понедельник в Харькове зафиксировано два мощных взрыва. По словам мэра города Игоря Терехова, в результате ракетного удара ВС РФ пострадал один из объектов критической инфраструктуры.

Глава администрации не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь, однако отметил, что после взрывов появились перебои с подачей электрической энергии. Кроме того пришлось приостанавливать работу городского метрополитена из-за сигнала воздушной тревоги.

Напомним, что с самого утра 31 октября тревога объявлена практически по всей Украине. Гражданское население власти призывают проходить в убежища и не покидать их до отбоя. Киевские СМИ пишут о ракетных ударах по инфраструктуре Киева и Черкасс, других городов.