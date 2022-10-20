Российские войска могут оставить Херсон только в том случае, если Киев пойдет на радикальные меры и взорвет дамбу Каховской ГЭС, заявил полковник запаса Анатолий Матвийчук. Он пояснил, что уничтожение плотины приведет к затоплению города и части области, что вынудит ВС РФ временно уйти.

«На мой взгляд, российская армия полностью готова к отражению контратак со стороны ВСУ, если не вмешается какой-то непредвиденный фактор. Такой, например, как подрыв Каховской ГЭС и затопление города. Тогда, вероятнее всего, нам придется оставить Херсон. Для этого, собственно говоря, мы сейчас и перемещаем мирное население на с правого берега Днепра на левый», – цитирует эксперт издание «Московский комсомолец».

Матвийчук рассказал, что эвакуация направлена на обеспечение безопасности гражданских, которые могут пострадать в случае затопления Херсона. В остальном же российские войска полностью готовы к отражению агрессивных попыток Киева идти в наступление. В их распоряжении имеется реактивная и ствольная артиллерия, поддержку с воздуха постоянно оказывает авиация.

Также эксперт рассказал, почем украинские войска именно сейчас предпринимают активные попытки наступления на Херсон. После ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины логистика ВСУ на данном направлении оказалась практически полностью разрушенной. Поэтому оперативно перебрасывать новые подразделения, технику и оружие Киев больше не в силах. Сейчас он стремиться задействовать те силы, которые готовились к наступлению, до того момента, как ВС РФ получат подкрепление и уничтожат сконцентрированные в регионе подразделения.