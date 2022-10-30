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Сигнальщик российского флота, матрос Артем Жильцов предотвратил террористическую атаку на корабли ЧФ РФ у Севастополя. Он нес вахту на сторожевике «Ладный» и своевременно заметил объект, который перемещался по направлению к Севастопольской бухте. За бдительность он представлен к государственной награде, сообщило Минобороны РФ.

Матрос тут же доложил о подозрительном объекте вахтенному офицеру. По надводному дрону был открыт огонь, планы противника на совершение теракта были сорваны.

Напомним, что атака ВСУ на Севастопольскую бухту состоялась в ночь на 29 октября. Киев для отвлечения внимания запустил 9 летательных беспилотников, которые прикрывали семь надводных дронов. Целью теракта были корабли Черноморского флота, однако достичь ее противнику не удалось именно из-за бдительности матроса Жильцова.

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