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Ночью 23 октября на части территории Украины вновь взвыли сирены воздушной тревоги. Российские ВС продолжили атаковать объекты энергетической инфраструктуры, используя, по разным оценкам, от 20 до 30 дронов-камикадзе «Герань-2».

Беспилотники около полуночи стартовали в Крыму и отправились к целям, большая часть которых успешно поражена. Удары наносились по объектам в Кировоградской и Черкасской, Винницкой и Полтавской областях.

Генштаб ВСУ напомнил, что массированный ракетный удар был нанесен и 22 октября, когда ВС РФ провели успешные атаки не энергетическую инфраструктуру Одесской, Харьковской, Николаевской и всех западных областей.

Киев сообщил и о ночном ударе дронами-беспилотниками «Герань-2», однако традиционно заявил, что «больше половины барражирующих боеприпасов сбита». Генштаб ВСУ регулярно заявляет об уничтожении большого количества российских БПЛА, но эта информация не соответствует действительности.

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