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80-летний американский лидер Джо Байден слишком стар, чтобы идти в президенты на второй срок. Для него наступило время нянчиться с правнуками, поэтому до проблем других людей президенту уже нет никакого дела, заявил изобретатель и предприниматель Илон Маск.

Он также отметил, что когда разрыв между основной частью электората и лидером составляет два поколения, это не дает возможность на должном уровне сохранять связь с гражданами.

Напомним, что Байден, которому 20 ноября исполнится 80 лет, заявил, что в 2024 году намерен идти на выборы президента США и руководить на протяжении всего второго срока.

Маск некоторое время являлся представителем форума по стратегии и политике при прошлом американском лидере Дональде Трампе, но покинул его в 2017 году.

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