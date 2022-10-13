Машинисты железнодорожного состава Юрий Квашнин и Виктор Прошин быстро сориентировались в ситуации после мощного взрыва на Крымском мосту. В их задачу входило спасение поезда и они с ней отлично справились.

Помощник машиниста Виктор Прошин вышел из кабины, чтобы оценить ситуацию и отцепить горящие в хвосте состава цистерны. При этом ему пришлось устанавливать тяжелые металлические «башмаки» под колеса вагонов, чтобы исключить их движение.

Прошин несколько раз возвращался к локомотиву практически бегом, а затем мчался обратно, чтобы подложить очередной башмак. Квашнин в это время находился в кабине, так как нужно было отслеживать показания приборов. В результате удалось отцепить 25 вагонов, потратив на это не более 10 минут.