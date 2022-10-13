Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Машинисты железнодорожного состава Юрий Квашнин и Виктор Прошин быстро сориентировались в ситуации после мощного взрыва на Крымском мосту. В их задачу входило спасение поезда и они с ней отлично справились.

Помощник машиниста Виктор Прошин вышел из кабины, чтобы оценить ситуацию и отцепить горящие в хвосте состава цистерны. При этом ему пришлось устанавливать тяжелые металлические «башмаки» под колеса вагонов, чтобы исключить их движение.

Прошин несколько раз возвращался к локомотиву практически бегом, а затем мчался обратно, чтобы подложить очередной башмак. Квашнин в это время находился в кабине, так как нужно было отслеживать показания приборов. В результате удалось отцепить 25 вагонов, потратив на это не более 10 минут.

Вам может понравиться

В ЛНР рассказали о потере связи между подразделениями ВСУ в районе Соледара

Под Соледаром подразделение ВСУ обстреляло своих сослуживцев, накрыв их позиции из минометов. Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко пояснил, что украинские боевики остались без связи, что и привело к «дружественному огню».

Боевик 125-й бригады теробороны Гнатуш заявил, что страны Запада сделали из Украины военный полигон

Запад сделал из Украины полигон, на котором экспериментирует со своими новейшими видами оружия. Такие испытания в реальной боевой обстановке НАТО вполне устраивают, поэтому он будет затягивать конфликт до последнего, уверен

Политолог Ераносян охарактеризовал ВСУ как “беснующуюся террористическую армию”

После референдумов и присоединения к России Херсонской и Запорожской областей, а также республик Донбасса, киевский режим окончательно «слетел с катушек». Он начал действовать максимально агрессивно, устраивая террористические акты, рассказал сайту