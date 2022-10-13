Российские ВС продолжают наступление на Артемовск (после переименования в ходе «декоммунизации» – Бахмут»). Они уже прорвали линию обороны ВС и закрепились в населенном пункте Иванград, что на самой окраине города.

Боевики ВСУ пока продолжают сопротивление, но они были вынуждены отступить, сменив позиции и закрепившись на новых рубежах ближе к центру города. В настоящий момент он обстреливается российскими ракетами и артиллерийскими орудиями, рассказал телеграм-канал Mash.

Напомним, что в наступлении на Артемовск принимают участие не только российские подразделения, но и частная военная компания «Вагнер». Также боевые действия на этом направлении ведет Народная милиция ДНР и ЛНР.