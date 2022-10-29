Уже в ноябре российские ВС получат численное превосходство над украинской армией и начнут крупное наступление, рассказал изданию «Московский комсомолец» политолог Сергей Марков.

Он напомнил, что сейчас численность российской группировки составляет около 150 тысяч военнослужащих. Это вдвое меньше, чем у ВСУ, однако в России продолжается переподготовка мобилизованного резерва.

К ведущим боевые действия подразделениям совсем скоро присоединится еще 300 тысяч военных. Около 20 000 бойцов отправятся на отдых в рамках ротации, но даже при этом Россия получит превосходство над противником в полтора раза. Это даст ей возможность в ноябре и в зимний период вести полномасштабное наступление.

Марков также отметил, что когда ВС РФ начнут теснить врага и освобождать населенные пункты, Запад бросится к Москве с предложением переговоров, поэтому боевые действия вполне могут прекратится полностью.