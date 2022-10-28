Выводы МАГАТЭ относительно информации о “грязной бомбе” на Украине будут представлены общественности в короткие сроки после завершения соответствующей проверки. Её планируют провести на ядерных объектах страны. Об этом говорится в распространённом заявлении МАГАТЭ – пишет газета “Известия”.

Расширенный доклад по ситуации с производством “грязной бомбы” будет предоставлен ООН на закрытом заседании Совета безопасности. Об этом также говорится в заявлении МАГАТЭ. Сама же проверка ядерных объектов должна начаться в ближайшее время.

МАГАТЭ с инспекцией уже посещало Украину в этом году. Тогда в состав делегации входил и руководитель международного агентства Рафаэль Гросси. Недавно он отметил, что во время своего визита не видел никаких признаков того, что Киев занят разработкой “грязной бомбы”.

По данным российского Минобороны, украинские власти готовят на территории своей страны провокацию – собираются взорвать маломощный ядерный заряд, в результате которого выделится большой объёмы радиации (“грязная бомба”). Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил своим коллегам в разных странах. Однако на Западе к таким заявлениям отнеслись скептически.