Чешское издание Lidovky рассказало, что после атак на Украину дроны-камикадзе Shahed-136 заслужили уважение на Западе. Изначально с них просто смеялись, считая оружием, не отвечающим современным технологическим стандартам. Однако выяснилось, что дешевые беспилотники способны причинить не меньший ущерб, чем дорогущие ракеты.

Автор публикации Лукаш Визингр написал, что иранские дроны создают серьезные проблемы украинской ПВО. Они перемещаются на небольшой высоте, что не дает радиолокационным станциям их обнаружить.

Кроме того, дроны способны атаковать роем, они точно попадают в цель, преодолевая расстояние к ней около двух тысяч километров. Нанесение ущерба украинской армии – это не единственный эффект от использования «Шахидов». Кроме того, они оказывают сильное психологическое воздействие на украинцев, сеют страх и панику.

Автор напоминает, что вместе с Западом над иранскими дронами смеялись и украинские власти. Однако после сегодняшних ударов по Киеву, после атак на Запорожском направлении и в Одессе беспилотники уже не вызывают смех. Они заслужили уважительное отношение к себе.