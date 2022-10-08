Немецкий авиаперевозчик ввел запрет для своих пассажиров на использование популярного девайса – Apple AirTag. То есть устройство можно переводить на борту самолета, однако оно должно быть выключено.

Уточняется, что авиакомпания приняла данное решение в целях безопасности, сославшись на правила транспортировки опасных грузов. Дело в том, что данный гаджет имеет функцию передачи данных. А во время перевозки на борту самолетов такие устройства должны быть выключены. Это относится к ноутбукам, смартфонам, планшетам и другим гаджетам.

Напомним, что AirTag – это продукция компании Apple, которая представляет собой устройство, отслеживающее местоположение вещей через функцию Bluetooth. Поиск можно осуществить через другой девайс марки Apple. Apple AirTag пользуется большой популярностью среди авиапассажиров, которые стали использовать треккер для поиска багажа в случае его пропажи.