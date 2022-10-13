Телеканал LRT сообщил о намерении Минобороны Литвы отправить на Украину военную помощь. Бронетехники в распоряжении страны крайне мало, но она намерена компенсировать это передачей другого необходимого ВСУ оружия.

Так, в пакет помощи войдут тепловизоры, компактные разведывательные дроны и 120-миллиметровые самоходные минометы. В сообщении Минобороны Литвы говорится также о бронетехнике, но какие именно боевые машины имеются в виду, не сообщается.

Литва давно предоставляет свою территорию для обучения боевиков ВСУ. В настоящий момент там тренируется около 400 военных, которые должны отправиться на фронт к Новому году.

Кроме того, Литва намерена поставить на Украину комплекты зимней военной одежды и снаряжения, с которым Киев испытывает весьма серьезные проблемы.