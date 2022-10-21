Британское Минобороны назвало пуск ракеты российским истребителем Су-27 по самолету разведчику RC-135 River Joint «опасными действиями». Также ведомство заявило, что летающий шпион якобы «совершал рядовую миссию», осуществлял патрулирование акватории и «не был вооружен».

Произошел инцидент еще 29 сентября, но Британия не торопилась предавать его огласке до выяснения всех обстоятельств. Разведывательный самолет появился над Черным морем, после чего на его перехват вылетели российские истребители Су-27. Спустя несколько минут одни из них внезапно выпустил ракету по RC-135, причем сделал это «без визуального контакта» с летающим шпионом.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сразу после инцидента связался с коллегой из России Сергеем Шойгу. В ходе беседы выяснилось, что пуск ракеты был чистой случайностью, произошедшей из-за неполадок на борту истребителя.