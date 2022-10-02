Литовский актер Андрюс Белобжескис вместе с коллегами из Государственного молодежного театра не захотели играть в спектакле украинского режиссера Сергея Лозницы. Они пояснили, что пьеса «Благоволительницы», поставленная по роману Джонатана Литтелла, является антиукраинской.

Она рассказывает о судьбе офицера СС, принявшего участие в Великой Отечественной войне, а затем вспоминавшего о ней и о Холокосте.

«Я не понимаю, как в государственном театре в стране, которая так поддерживает Украину, можно нести такие бредовые вещи со сцены?», – недоумевает Белобжекис.

Он заявил, что в Литве актеры не хотят играть в такой пьесе.

Произведение Лителла «Благоволительницы» получило в 2006 году Гран-при Французской академии, а также Гонкуровскую премию.