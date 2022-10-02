ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Литовский актер Андрюс Белобжескис вместе с коллегами из Государственного молодежного театра не захотели играть в спектакле украинского режиссера Сергея Лозницы. Они пояснили, что пьеса «Благоволительницы», поставленная по роману Джонатана Литтелла, является антиукраинской.

Она рассказывает о судьбе офицера СС, принявшего участие в Великой Отечественной войне, а затем вспоминавшего о ней и о Холокосте.

«Я не понимаю, как в государственном театре в стране, которая так поддерживает Украину, можно нести такие бредовые вещи со сцены?», – недоумевает Белобжекис.

Он заявил, что в Литве актеры не хотят играть в такой пьесе.

Произведение Лителла «Благоволительницы» получило в 2006 году Гран-при Французской академии, а также Гонкуровскую премию.

Вам может понравиться

Военный эксперт Подоляка предложил эффективный способ деблокады Красного Лимана

Российским ВС сейчас необходимо вспомнить суворовские тактики и нанести ВСУ неожиданный удар, который позволит отвлечь врага от Красного Лимана, уверен военный эксперт Юрий Подоляка. Он напомнил, что крупные силы ВС

Итальянские истребители вылетали на перехват российских самолётов

Страны НАТО продолжают реагировать на полёты российских военных самолётов у их границ. РИА “Новости” со ссылкой ВВС Италии сообщает об очередном таком случае. В этот раз по тревоге были подняты

ПЗРК “Игла” и “Верба” отлично зарекомендовали себя во время СВО

На переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) “Игла” и “Верба” пришлась треть уничтоженной украинской пилотируемой авиации в рамках проведения специальной военной операции. Такие данные в интервью газете “Красная звезда” привёл главком