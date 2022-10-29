Две пусковые установки зенитно-ракетных комплексов NASAMS, которые Киев получил от Соединенных Штатов – это слишком мало. С их помощью ВСУ разве что прикроют от ударов с воздуха одну батарею реактивных систем залпового огня HIMARS, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Он также отметил, что американские ЗРК не способны сбивать крылатые ракеты. Они не смогут что-либо противопоставить боезарядам оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Кроме того, они совершенно бесполезны против «Калибров» или гиперзвуковых «Кинжалов». Последние, впрочем, не способны сбивать даже самые современные средства ПВО-ПРО.

Литовкин также напомнил, что ЗРК NASAMS являются детищем компаний Raytheon из США и Kongsberg Defence & Aerospace из Норвегии. На вооружение они поступили еще в 1998 году. Сейчас норвежская армия использует модернизированные комплексы уже третьего поколения.