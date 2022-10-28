Российские ВС вполне могли бы задействовать в спецоперации на Украине артиллерийские установки 2С35 «Коалиция-СВ», которые вполне заслуженно считаются лучшими в мире. Однако командование считает, что время для этого вооружения еще не пришло, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Он отметил, что оружие для использования в СВО подбирается в зависимости от поставленных задач, а не просто для рекламы, как это делают Соединенные Штаты. Поэтому «Коалиция-СВ» пока продолжает оставаться в запасе, так как другие виды артиллерийских вооружений вполне справляются и без нее.

Литовкин напомнил, что «Коалиция-СВ» по скорострельности и дальнобойности превосходит американскую гаубицу «Паладин». Также российская установка может связываться со спутниками, имеет цифровое управление за счет современной электроники и оснащается системой автоматического заряжания снарядов.