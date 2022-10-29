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Появление в рядах ВС РФ военнослужащих, призванных по частичной мобилизации, полностью изменит ход специальной операции на Украине. Российские войска получат реальную возможность наступать, не задумываясь о ситуации в тылу, рассказал изданию «Московский комсомолец» военный аналитик Виктор Литовкин.

Он напомним, что в последнее время российские ВС атаковали Украину в основном ракетным вооружением. Однако оно не способно решить исход боевых действий. Территории могут считаться освобожденными только в том случае, если на них появятся подразделения российских войск.

Сейчас атакует в основном Киев, а ВС РФ лишь отражают попытки наступления противника. Когда мобилизованные появятся на фронте, ситуация изменится. Новые силы скорее всего останутся во втором эшелоне и будут заниматься обороной уже освобожденных территорий, а подразделения, имеющие опыт боевых действий на Украине пойдут в полномасштабное наступление.

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