Заявления Киева о «секретных ракетах» с дальностью до 1000 километров, способных нанести удары по Ростовской области – это «сказка для бедных», коих украинские политики насочиняли огромное множество в ходе спецоперации ВС РФ. На деле они способны только лгать и блефовать, но от этого дальность ракет точно не увеличивается, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Он пояснил, что на Украине и до СВО фактически не существовало военно-промышленного комплекса. Сейчас же в ее распоряжении вообще нет предприятий, которые можно было бы использовать для разработки и изготовления «секретных ракет». Кроме того, у Киева нет технологий для создания такого оружия.

Киевский режим выдумывает «сказки», чтобы запугать Россию, однако такие попытки выглядят слишком уж наивно. Очередной блеф Украины относится к той же серии.