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Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал заявления украинского Генштаба о возможности наступления ВС РФ на западные регионы страны. Он заявил, что российские войска, которые базируются в Белоруссии, действительно могут пойти на Львов, но только при одном условии.

Литовкин отметил, что Польша с первых дней специальной военной операции порывается отправить свои войска на территорию Западной Украины. Она называет это «миротворческой миссией», однако реальная цель Варшавы – захват регионов, которые она считает своими.

Российские ВС не будут безучастно наблюдать, как Польша захватывает западные области Украины. Если польские войска выдвинутся ко Львову, туда же направятся и подразделения из Белоруссии.

Главной же задачей развернутых союзных сил – это предотвращение возможного нападения на Беларусь Эстонии, Польши и Литвы. Это вполне вероятный сценарий, так как он позволит растянуть российские ВС вдоль белорусской границей и тем самым существенно их ослабить.

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