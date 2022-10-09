“С врагами не о чем разговаривать”. Такие слова, сказанные лидером КНДР Ким Чен Ыном, приводит южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. Об этом сообщает РИА “Новости”.

По данным агентства, Ким Чен Ын не собирается вести диалог с тем, кого считает “врагами”. Правда, о каких именно “врагах” идёт речь, в сообщениях не уточняется.

Ранее сообщалось, что КНДР усилило испытание своих баллистических ракет. Военные Северной Кореи стали чаще запускать их в сторону Японского моря. Периодически такие ракеты пролетают над территорией Японии. При этом со слов официальных лиц этой страны, ракеты КНДР за последнее время значительно модернизировали. Агентство Reuters отмечает, что Ким Чен Ын заявлял, что новое вооружение предназначено для того, чтобы доставлять более “чёткое предупреждение врагам”. О каких именно “врагах” идёт речь, также не уточнялось.