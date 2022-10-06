На 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, в распоряжении ВС РФ было всего 20 реактивных систем залпового огня «Торнадо». Сейчас их количество стремительно увеличивается, рассказал сайту SM-News военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что РСЗО «Торнадо» производятся на тульском предприятии «Сплав». Сейчас оно работает в три смены, не останавливаясь ни на секунду, чтобы удовлетворить все потребности российских военнослужащих на Украине.

РСЗО «Торнадо» представляет собой вооружение, ничего не уступающее по характеристикам американским системам M142 HIMARS. Достаточное их количество на фронте позволит максимально точно поражать цели противника, а также обеспечивать противодействие натовскому оружию.