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Военный эксперт Алексей Леонков в интервью «Московскому комсомольцу» прокомментировал заявление «Укроборонпрома» о создании новейших беспилотных аппаратов. Они, по высказываниям представителей государственного предприятия, будут иметь дальность в 1000 километров и смогут долететь до Москвы.

Леонков отметил, что планы «Укроборонпрома» недооценивать не стоит, так как у Киева имеется как минимум теоретическая возможность создать подобные беспилотники. Мало того, у них даже есть готовая платформа для этих летательных аппаратов.

Аналитик напомнил, как украинский беспилотный самолет Ту-141 «Стриж» долетел до Хорватии и упал неподалеку от столицы. Вполне вероятно, что киевские инженеры рассматривают возможность переработки этого аппарата и снабжения его 75-километровым боезарядом. Это вполне реально.

Также Леонков сообщил, что США обязательно помогут Киеву и советом, и разведывательными данными, поэтому сбрасывать со счетов заявления «Укроборонпрома» точно не стоит

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