Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал странные действия украинской авиации, которая на прошлой неделе внезапно открыла ураганный огонь по собственным позициям и упорно повторяла такие атаки на протяжении 4 дней подряд. Он отметил, что тут не обошлось без современных комплексов радиоэлектронной борьбы.

По словам Леонкова, многие российские средства РЭБ способны не только глушить связь или сажать беспилотники противника. Большинство из них могут выводить из строя космические аппараты, воздействуя на их электронную начинку.

«Системы РЭБ могут оказывать воздействие на авиационные комплексы — самолеты, вертолеты – на их аппаратуру. Тогда авиация теряет навигационный сигнал, то есть координаты того места, где она располагается», – рассказал эксперт изданию “Московский комсомолец”.

Он добавил, что в случае такого воздействия пилоты полностью теряют ориентацию в пространстве, поэтому вполне могут даже не знать, что обстреливают позиции своих же войск.