Киеву не пришлось бы сейчас клянчить вооружение и технику у Запада, если бы он не устроил «грандиозную распродажу» оружия, доставшегося ему в наследство от СССР, пишет «Лента.ру».

По словам авторов публикации, сразу после развала Союза в распоряжении украинской армии было почти 3000 вертолетов и самолетов, до девяти тысяч танков и 11 000 БТР и БМП.

Кроме того, в состав Черноморского флота входило 43 корабля и более 140 вспомогательных судов, 30 вертолетов и 12 самолетов.

Украина сумела довольно быстро распродать практически всю имеющуюся в ее распоряжении технику, а деньги оседали в карманах чиновников. В результате Киев столкнулся с катастрофической нехваткой оружия и сейчас вынужден выпрашивать его у Запада. США и их союзники выделяют миллиарды долларов на военную помощь ВСУ и только за счет этих средств украинская армия все еще продолжает боевые действия.